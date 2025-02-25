Osmo 360 будет конкурировать с другими 360-градусными экшн-камерами, такими как Insta360 X4 и GoPro Max.

Компания DJI готовится к выпуску двух новых экшн-камер - Osmo 360 и Osmo Action 6. Osmo 360 является альтернативой 360-градусным экшн-камерам, таким как Insta360 X4 и GoPro Max. В то время как GoPro только что выпустила обновленную модель экшн-камеры под названием Max (2025), DJI готовит свою версию, Osmo 360, с ожидаемым выпуском в конце этого года. Какие-либо конкретные подробности о функциях и возможностях Osmo 360 не сообщаются, но она, безусловно, будет предложена в качестве конкурента на рынке 360-градусных экшн-камер.

С другой стороны, Osmo Action 6 будет предлагаться как конкурент обычным экшн-камерам, включая Hero 13 Black. Osmo Action 6 ставит под вопрос судьбу Osmo Action 5 Pro, выпущенной год назад, так как новая модель значительно превосходит предыдущую в технических характеристиках. Однако, пока нет информации о том, будет ли компания DJI прекращать продажу Osmo Action 5 Pro после выхода Osmo Action 6. Возможно, они будут предлагаться параллельно на рынке.