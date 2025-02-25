Например, выбор процессора, оперативной памяти, экрана и возможность использования 5G не были доступны.

Компания Lenovo представила новые опции для ноутбука ThinkPad X1 Carbon Gen 13. Ранее ноутбук был доступен только с ограниченным набором опций, включая только 1 или 2 ТБ твердотельного накопителя. Однако обещанные дополнительные опции, включая возможность выбора процессора Intel Core Ultra 7 258V с 32 ГБ оперативной памяти, OLED-экрана яркостью 400 кд/м² и поддержки 5G, теперь стали доступны пользователям.

Новая конфигурация ThinkPad X1 Carbon G13 сочетает в себе ожидаемые варианты и некоторые неожиданные дополнения. Одним из приятных сюрпризов стало предложение нового OLED-экрана с яркостью 500 кд/м², который также поддерживает переменную частоту обновления (VRR). Это делает экран ярче и более плавным во время использования.



Появление новых опций для X1 Carbon Gen 13 связано с ограниченным запуском, проведенным Lenovo при анонсе устройства на выставке IFA 2024. Ожидалось, что дополнительные опции будут доступны в начале 2025 года, и теперь они наконец-то появились. Новые конфигурации ноутбука уже доступны в базе данных PSREF компании Lenovo, где перечислены наиболее распространенные модели и спецификации их ПК.



