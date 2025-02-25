Компания Intel объявила о готовности своего передового техпроцесса 18A, который может стать прорывом для ее литейного подразделения. Ожидается, что выпуск чипов на этом техпроцессе начнется к 1 полугодию 2025 года и, вероятно, нарушит конкуренцию в индустрии. Team Blue, как компания Intel называет саму себя, была подвергнута критике и обсуждениям в последнее время, особенно в связи с проблемами в своем литейном подразделении. Однако, согласно официальному заявлению, техпроцесс 18A уже находится в действии и готовится к дебюту.

Intel Foundry столкнулась с серьезными трудностями в процессе разработки 18A. Одним из главных достижений бывшего генерального директора компании Пэта Гелсингера и его стратегии под названием «IDM 2.0» стало улучшение состояния IFS. Однако, принятие 18A со стороны индустрии было вызвано сомнениями, особенно в свете проблем с другими техпроцессами, такими как Intel 4 (7 нм). Тем не менее, компания Intel продолжила работу над своими технологиями и, наконец, достигла прогресса с 18A.

Ожидания от техпроцесса 18A Intel высоки, поскольку он может предложить более эффективные возможности для литейного подразделения компании. В настоящее время нет подробной информации о том, какие улучшения и новые функции будет предоставлять этот техпроцесс, но его дебют ожидается в ближайшем будущем.



