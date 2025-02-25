Samsung начала производство своего флагманского чипсета Exynos 2500
Корейская компания Samsung начала производство своего нового флагманского чипсета Exynos 2500. Однако, ожидаемый месячный объем производства будет низким из-за сложностей с масштабированием процесса производства. Это может быть вызвано низкой урожайностью 3-нм GAA технологии, которую Samsung пока не может эффективно масштабировать. Из-за этих ограничений, компания сможет выпускать всего около 5000 единиц Exynos 2500 в месяц.
Ранее сообщалось, что Samsung планировала оптимизировать Exynos 2500 для использования в своих моделях Galaxy S25 и представить его на рынке во второй половине 2025 года. Но, возможно, чипсет не смог конкурировать с Snapdragon 8 Elite и не нашел свое место в новых устройствах Samsung. Тем не менее, компания все равно решила продолжить производство Exynos 2500.
Информация о состоянии производства Exynos 2500 появилась из источника The Bell, а также от тайпстера @Jukanlosreve. Компании все еще предстоит решить проблемы с низкой производительностью, сообщается, что она составляет менее 50 процентов.
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