Переход на собственные чипы WiFi позволит Apple не только улучшить связь, но и сократить расходы на чипы Broadcom, которые в настоящее время устанавливаются в модели iPhone.

Apple намеревается заменить чипы WiFi от Broadcom на собственные чипы WiFi 7. Целью является улучшение связи и повышение производительности. Это решение также позволит сократить расходы компании.

Переход на собственные чипы WiFi не будет происходить мгновенно, а будет завершен в течение примерно трех лет. Однако, последние новости указывают на то, что вся линейка iPhone 17 будет оснащена новыми чипами WiFi. На данный момент нет подробностей о спецификациях этих чипов, однако предполагается, что они будут поддерживать последние спецификации WiFi 7. В ноябре другой аналитик утверждал, что только модели iPhone 17 Pro будут оснащены чипами WiFi 7, но Apple, вероятно, изменила свои планы.

С использованием WiFi 7 в линейке iPhone 17 будет возможно одновременно подключаться к диапазонам 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Ожидается, что компания продолжит свою стратегию отказа от поставщиков и разработки собственных технологий.