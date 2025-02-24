Цены на модели начинаются от $599 за версию с 128 ГБ памяти/

Apple начала принимать предварительные заказы на свой новый смартфон, iPhone 16e, который заменяет старые модели iPhone. iPhone 16e предлагает флагманские функции по более низкой цене, однако существуют некоторые компромиссы. В США цена на iPhone 16e начинается от $599 за модель с 128 ГБ памяти. Также доступны версии с 256 и 512 ГБ памяти по цене $699 и $899 соответственно.

iPhone 16e оснащен 6-ядерным процессором, 4-ядерным GPU и 8 ГБ оперативной памяти, что позволяет использовать функцию Apple Intelligence. Важным изменением технических характеристик является отсутствие модема Qualcomm 5G. Вместо него используется собственное решение Apple C1. Новый чип показал хорошую энергоэффективность, обеспечивая лучшее время автономной работы по сравнению с другими 6,1-дюймовыми iPhone.