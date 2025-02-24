В тесте Cinebench процессор набирает 1943 и 14 607 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно, что примерно идентично результатам процессора Ryzen AI 7 Pro 360.

На выставке CES 2025 компания AMD представила новую линейку процессоров Ryzen AI 300, кодовое название которой - Krackan Point. Чипы данной серии объединяют ядра Zen 5 и Zen 5c, при этом Krackan Point отличается от Strix Point равным количеством обоих типов ядер. Был проведен тест Ryzen AI 7 350, самого мощного процессора Krackan Point, с использованием программы Cinebench. В результате этого тестирования, в Cinebench R23, процессор набрал 1943 и 14 607 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Самый близкий аналог - Ryzen AI 7 Pro 360, который набрал 1958 и 13 794 балла в том же тесте. Результаты практически идентичны, что объясняется похожими характеристиками данных процессоров. Однако Ryzen AI 7 350 все же имеет преимущество перед Ryzen 7 8845HS, основанным на Hawk Point, с результатами 1766 и 16 161 баллов.

В Cinebench 2024 процессор Ryzen AI 7 350 набрал 114 и 820 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Здесь он продемонстрировал результаты, сравнимые с Ryzen AI 7 Pro 360, который набрал 108 и 708 баллов. Однако Ryzen 7 8845HS имеет преимущество в многоядерной производительности (896 баллов), но отстает в одноядерной (104 балла). Вероятно, это связано с использованием восьми ядер Zen 4 в APU Hawk Point.