Это связано с тем, что Apple установила в SoC четырехядерный GPU.

iPhone 16e, оснащенный графическим процессором A18, прошел первый тест в бенчмарках. В отличие от более дорогих моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus, чипсет A18 в iPhone 16e получил 4-ядерный графический процессор, а не 5-ядерный. Это привело к уменьшению графической производительности, поскольку последний бенчмарк показал, что iPhone 16e набрал на 15 процентов меньше баллов.

Также утечка бенчмарка показала, что iPhone 16e оснащен 8 ГБ памяти. Неясно, для чего Apple воспользовалась чип-биннингом в iPhone 16e - для снижения стоимости производства или для дифференциации от моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

iPhone 16e набрал 24 188 баллов на бенчмарке Geekbench 6 Metal. Сравнивая этот вариант A18 с тем, который используется в iPhone 16 и iPhone 16 Plus, видно, что меньшее количество ядер GPU может оказывать негативное влияние на результат примерно на 15 процентов, по крайней мере, в данном тесте. Однако еще предстоит увидеть, как iPhone 16e проявит себя в других бенчмарках и игровой производительности, поскольку Geekbench 6 Metal не дает полной картины.



