Оба устройства оснащены одинаковыми процессорами Apple и работают на 24 ГБ оперативной памяти

В сети появилась новая утечка данных, касающаяся предстоящего выпуска M4 MacBook Air, на которых проводился бенчмарк GPU. Сравнение результатов с базовым M4 MacBook Pro показало, что разница в производительности составляет всего 5 процентов. Ожидается, что Apple анонсирует 13-дюймовую и 15-дюймовую версии M4 MacBook Air в ближайшем будущем, возможно, в марте. Утечка данных из бенчмарка показала, что M4 MacBook Air был протестирован с 24 ГБ оперативной памяти без изменения тактовых частот процессора. В результатах Geekbench 6 Metal M4 MacBook Air получил уникальное обозначение Mac16,12, а его SoC-конфигурация включает четыре производительных и шесть энергоэффективных ядер.

Интересно, что M4 MacBook Air был замечен в базе данных Geekbench 6 с результатами Metal 6, вместо вычислительных результатов. Несмотря на небольшую разницу в производительности по сравнению с базовой моделью M4 MacBook Pro, результаты все же остаются почти одинаковыми. M4 MacBook Air получил 54 806 баллов, что является на 5 процентов медленнее, чем M4 MacBook Pro. Возможно, причина этой разницы связана с тем, что M4 MacBook Air оснащен "безвентиляторной" конструкцией, в то время как M4 MacBook Pro имеет вентилятор охлаждения.