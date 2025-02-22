Это обновление включает поддержку Multi Frame Generation, которая улучшает качество изображения при использовании новой модели ИИ DLSS на основе трансформаторов

NVIDIA DLSS 4 MFG, новая модель повышения качества изображения на основе искусственного интеллекта, интегрирована в игру Indiana Jones and the Great Circle. Это новое обновление позволяет игрокам воспользоваться улучшенным качеством изображения по сравнению с предыдущей моделью. Пользователи новейшей серии GeForce RTX 50 также могут воспользоваться функцией Multi Frame Generation, которая позволяет повысить частоту кадров на их конфигурациях. Даже владельцы графических процессоров серии GeForce RTX 40 могут воспользоваться обновленной моделью Frame Generation, которая обеспечивает более высокую частоту кадров, потребляя при этом меньше видеопамяти.

В дополнение к интеграции DLSS 4 MFG, MachineGames также улучшила визуальные элементы игры. Они добавили полностью прорисованные лучами тени, что улучшило общее визуальное восприятие. Для владельцев RTX GPU, использующих трассировку лучей, обновление также включает DLSS Ray Reconstruction, которая заменяет несколько денойзеров одной моделью ИИ от NVIDIA, обеспечивая более детализированные поверхности, точные тени, улучшенное освещение и более реалистичные отражения.



Кроме того, в игру встроена поддержка DLAA, техники визуального улучшения, которая еще больше повышает качество изображения для тех, у кого есть свободное пространство, вероятно, имея в виду владельцев high-end GeForce RTX 5090.