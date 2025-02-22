Утечка информации от MajinBu дает нам некоторые предположения о предстоящем Apple iPhone 17 Pro. Несмотря на то, что точность этих утверждений не может быть проверена, их основа, скорее всего, лежит в прототипе на стадии EVT. Новые технологические аспекты телефона в настоящее время являются приоритетными, и окончательный дизайн может быть изменен. Однако, согласно слухам, задняя камера будет иметь широкий модуль, выступающий за пределы корпуса более чем на два миллиметра, и общая толщина смартфона может увеличиться на один миллиметр из-за трех объективов камеры. Остается неизвестным, будет ли бампер камеры черным или будет соответствовать задней панели по цвету.

Интересным фактом является то, что рамка телефона, предположительно, будет сделана из алюминия, а не из титана, что, вероятно, сделает iPhone 17 Pro немного легче его предшественника. Рамка также может иметь шероховатую текстуру, напоминающую кожу, добавляя уникальность внешнему виду.

Утечка информации также раскрывает два неожиданных изменения. Во-первых, экран iPhone 17 Pro будет компактнее, составляющий 45 дюймов. Это означает, что устройство может быть удобнее в использовании одной рукой. Во вторых, iPhone 17 Pro получит новые функции, но не уточняется, какие именно. Тем не менее, это может включать улучшенную камеру, более производительный процессор и улучшенный дисплей.



