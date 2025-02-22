Advantech представила мини-ПК UBX-330M
Компания Advantech выпустила новый мини-ПК под названием UBX-330M. Устройство оснащено процессорами Intel Meteor Lake-H и Meteor Lake-U. UBX-330M может быть сконфигурирован с использованием различных процессоров, включая 28-ваттные чипы Core Ultra 5 125H, 15-ваттные Core Ultra 5 135U и 15-ваттные Core Ultra 7 155U.
Наиболее мощным из них является 28-ваттный Core Ultra 5 125H, который обладает 14 ядрами, 18 потоками и мощным 7-ядерным iGPU Intel Arc.
UBX-330M также обладает разнообразным набором портов, включая разъемы HDMI, USB, DisplayPort, аудиоразъемы и Gigabit Ethernet, что обеспечивает удобство подключения различных устройств.
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