Обновление содержит исправления проблем с новой функцией ввода пароля, таких как неправильное выход из заблокированного состояния и прерывание синхронизации по Wi-Fi.

Компания Garmin продолжает выпускать обновления для своих умных часов моделей Fenix 8 AMOLED, Fenix 8 Solar, Fenix E и Enduro 3. Последнее обновление - бета-версия 13.31, включает исправления проблем с новой функцией ввода пароля. Одно из исправлений позволяет правильно выходить из заблокированного режима в Garmin Connect Mobile. Кроме того, блокировка устройства по коду больше не мешает процессу синхронизации по Wi-Fi. Также была исправлена ошибка, из-за которой пользователи не могли получить доступ к меню настроек смарт-тренажера.

Важно отметить, что в примечаниях к выпуску есть информация о включении функций ЭКГ и погружения. Это может свидетельствовать о том, что Garmin ожидает, что это обновление станет стабильным и доступным для всех пользователей Fenix 8, Fenix E и Enduro 3. На данный момент стоимость этих часов составляет $833,99 на Amazon.

За последнюю неделю компания Garmin выпустила уже четыре обновления в рамках цикла тестирования 13.xx. Быстрые итерации обновлений свидетельствуют о настойчивости компании в дальнейшем совершенствовании своих продуктов. Отмечено, что данная бета-версия 13.31 является уже четвертой по счету.