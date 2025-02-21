iPhone 16e стал самым долгоиграющим iPhone с 6,1-дюймовым дисплеем благодаря новому модему.

Apple анонсировала бюджетный телефон iPhone 16e, который оснащен собственным модемом C1 5G компании. В своем пресс-релизе Apple упомянула, что этот модем был разработан для увеличения времени автономной работы устройства. Модем C1 в iPhone 16e оказался настолько энергоэффективным, что превосходит все другие 6,1-дюймовые модели iPhone по времени работы от аккумулятора.

Оснащенный новейшими чипами от Apple, включая пользовательский чип A18, модифицированную версию SoC, и собственный чип модема C1 5G, iPhone 16e предлагает обновленный дизайн и лучшую производительность. Однако, следует отметить, что модем C1 не поддерживает технологию 5G mmWave, но при этом является более энергоэффективным, чем модемы Snapdragon в предыдущих линейках iPhone 16.