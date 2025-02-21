В этом режиме игроки смогут выбрать одного из четырех персонажей, каждый из которых имеет свой классовый архетип и уникальные навыки.

Компания Techland объявила, что добавила новый кооперативный режим Tower Raid в игру Dying Light 2: Stay Human, в честь 10-летия франшизы. В этом режиме игроки смогут выбрать одного из четырех персонажей, каждый из которых имеет свой классовый архетип и уникальный набор навыков. Для тех, кто любит испытания, есть возможность играть в меньшем отряде или даже в одиночку против зомби.

Tower Raid предлагает три уровня сложности - Быстрый, Нормальный и Элитный. Разработчики также добавили новую систему прогрессии, которая вознаграждает игроков за их упорство и неудачи, давая им доступ к новым навыкам и снаряжению, повышая их шансы на успешное прохождение. В центре Tower Raid игроки также найдут Солу - торговца, который предлагает уникальные награды, такие как изменения внешности персонажей и улучшения для оружия.