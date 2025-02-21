Доля AMD увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом и составляет почти 15%, что является рекордным показателем за последние 12 месяцев.

Рыночная доля AMD и Intel в сегменте графических процессоров (GPU) начинает расти на корейских рынках, преимущественно за счет неудовлетворительной доступности NVIDIA. Доля AMD на рынке GPU увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом и достигла 15%, что стало самым высоким показателем за последний год. Доля Intel также впервые превысила 1%. Рост доли AMD обусловлен слабой позицией NVIDIA на рынке. Продажи AMD Radeon RX 7700 XT на корейском рынке самостоятельной сборки выросли в 10 раз с февраля 2024 года до января 2025 года, достигнув 10,26%. По статистике, долю 35,16% занимает графический процессор AMD Radeon RX 7600.

Успех AMD и Intel в этой области невозможен без сокращения доли рынка NVIDIA. Это относится не только к Корее, но и к другим странам мира. Данную ситуацию можно заметить, посетив популярные интернет-магазины, такие как Amazon, Newegg, Best Buy и другие.

