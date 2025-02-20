Главным улучшением будет повышение производительности благодаря использованию нового чипа M4.

Согласно последней информации, Apple планирует представить новую версию MacBook Air с чипом M4 в марте этого года. Однако, несмотря на ожидания появления нового устройства, ожидается, что дизайн MacBook Air останется неизменным. Главной особенностью обновленных моделей будет значительное улучшение производительности благодаря новому чипу M4.

Известный аналитик Марк Гурман подтвердил эти слухи в своей последней рассылке Power On. Он утверждает, что новый MacBook Air с чипом M4 будет выпущен в марте, возможно, вместе с iPad Air M4. Это означает, что компания не планирует выпускать новый MacBook Air сразу после представления обновленной версии iPhone SE 4.



Также стоит отметить, что несколько дней назад Марк Гурман сообщил, что обновленная линейка MacBook Air может быть представлена в ближайшие несколько недель. Однако точных дат пока нет, поэтому приходится полагаться на предположения аналитика.



В свете этих слухов следует отметить, что Apple случайно подтвердила выход нового MacBook Air с чипом M4. Хотя точные характеристики устройства пока неизвестны, ожидается, что чип M4 принесет существенный прирост производительности в новой модели.



