На изображениях был показан интересный дизайн с одним модулем камеры на задней панели, который напоминает панель камеры Google Pixel.

Инсайдер Apple, Джон Проссер, продолжает раскрывать интересные детали о предстоящих продуктах компании. После того, как он представил iPhone 17 Pro с его уникальным двухцветным дизайном, теперь он обратил внимание на iPhone Air, который ранее был известен как iPhone 17 Slim.

Новые утечки показывают, что iPhone Air имеет дизайн с одной камерой на задней панели, похожей на Google Pixel. Интересно отметить, что оригинальный дизайн с одной камерой на задней панели предполагался для iPhone 17 Pro, но аппаратные ограничения не позволили его реализовать.

Тем не менее, остается вопросом, почему Apple решила остановиться на одном сенсоре камеры в iPhone Air, который, по слухам, будет оснащен 48-мегапиксельной камерой. Можно предположить, что это связано с снижением затрат.



