Действие игры происходит в антиутопическом киберпанковом мире, а игрокам предстоит управлять продвинутым боевым андроидом HYPER UNIT ASKA.

Новый научно-фантастический шутер от студии Reikon Games под названием Metal Eden готовится к своему релизу. Следуя после успешной игры Ruiner, польская студия предлагает игрокам контроль над HYPER UNIT ASKA, продвинутым боевым андроидом. Metal Eden будет доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Геймплей Metal Eden выделяется своей быстротой и действием. С использованием бега по стенам, реактивных ранцев и захватных крюков игроки смогут быстро перемещаться по уровням, легко обходя врагов. В бою игроки будут использовать огнестрельное оружие, атаки ближнего боя и уникальные способности.

Анонс Metal Eden был встречен положительной реакцией игрового сообщества. Фанаты на Reddit похвалили впечатляющие визуальные эффекты и захватывающую киберпанковскую атмосферу игры. Однако некоторые опасаются, что игра может оказаться незаметной на фоне других крупных релизов, также как случилось с Titanfall 2 в 2016 году.