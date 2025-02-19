EVE Frontier - новый спин-офф игры EVE Online, который был анонсирован в сентябре 2024 года. Он представляет собой более мрачный открытый мир, где игроки пробуждаются в качестве Ремнантов исследователей в разрушенном космическом секторе. Игрокам предстоит собирать ресурсы, бороться за выживание и сражаться с опасными ИИ и другими игроками. Особенностью игры является отсутствие безопасных зон, что вызывает опасения некоторых игроков, так как прогресс теряется после смерти.

Мнение игроков по поводу EVE Frontier разделилось. Некоторые хвалят атмосферу и концепцию игры, в то время как другие выражают опасения. Критики отмечают отсутствие безопасных зон, которые защищают игроков от нападений, и возможность полной потери прогресса после смерти. Игровой мир EVE Frontier обладает внушительным масштабом - 120 000 систем, но это также вызывает опасения критиков, которые полагают, что игроки могут быть слишком разрознены и взаимодействие будет ограниченным.



