Ожидается ожесточенная битва между графическими картами RTX 5070 и RX 9070, поскольку даты их выпуска, как утверждается, очень близки. Пока компания Nvidia утверждает, что RTX 5070 и RTX 5070 Ti будут доступны в феврале, снабжение RTX 5070 Ti на самом деле будет ограниченным. Тем не менее, появились слухи о том, что дата выпуска RTX 5070 может быть пересмотрена и она появится только в марте 2025 года. Утечки информации подтверждают, что RTX 5070 будет отложена и станет доступна на полках магазинов в начале марта. Задержка выпуска RTX 5070 компанией Nvidia может быть положительным моментом, поскольку это даст им больше времени для накопления запасов. Однако, следует отметить, что ситуация становится интересной, так как ожидается, что RX 9070 и RX 9070 XT будут выпущены 6 марта.