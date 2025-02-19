Скалер PlayStation 5 Pro PSSR находится в разработке, и версия, используемая в игре Kingdom Come: Deliverance II, не является последней.

В последней версии игры Kingdom Come: Deliverance II, разработчики использовали версию 9.60 скалера PlayStation 5 Pro PSSR, указывая на то, что данная технология все еще находится в процессе разработки. Вследствие этого, возникают вопросы относительно последней версии этой технологии, но разработчик не раскрыл больше информации на данном этапе, поскольку требуется дополнительная проверка и обновление NDA.

Также стоит отметить, что при использовании движка Unreal Engine 4, уже существующие старые игры, которые были разработаны на данном движке, могут не поддерживать последние версии скалера PSSR. По словам разработчика, UE4 изначально поддерживает только начальную версию PSSR, и в связи с отсутствием официальной поддержки обновлений со стороны Epic, разработчикам приходится делать бэкпорт сниппетов.



Это открывает возможности для дальнейшего развития и улучшения технологии PlayStation 5 Pro PSSR. Однако, при отсутствии поддержки в старых играх на UE4, разработчикам потребуется дополнительная работа для обновления и поддержки последних версий.



