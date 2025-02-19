ПК для GTA VI может появиться гораздо раньше, чем ожидалось, по мнению генерального директора Corsair Gaming, Эндрю Пола. Игра GTA VI стала самой ожидаемой игрой 2025 года по версии Wccftech и других сообществ. GTA V, предшественник GTA VI, является второй самой продаваемой игрой всех времен, с продажами более чем 210 миллионов экземпляров. Take-Two Interactive, издатель и разработчик игры, недавно подтвердил, что GTA VI выйдет в осень 2025 года на PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

Однако поклонникам ПК, как обычно приходится ждать портирования игры на их платформу. Например, с такими предыдущими играми, как GTA V и GTA IV, портирование занимало больше года. GTA V была выпущена на PlayStation 3 и Xbox 360 в 2013 году, но версия для ПК вышла только в 2015-м. В случае с GTA IV перерыв был короче — около семи месяцев.



Однако Эндрю Пол предложил новую перспективу. Во время отчета о прибылях компании Corsair Gaming в IV квартале 2024 года, он намекнул, что GTA VI может появиться на ПК уже в начале 2026 года. Пол заметил, что в последние годы не было игр, которые вызывали такой ажиотаж, как Fortnite или PUBG. Это означает, что люди, как правило, играют в более старые игры. Генеральный директор Corsair Gaming выразил уверенность, что для их бизнеса производства компонентов это положительное явление.



