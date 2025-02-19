Глава Corsair Gaming, Эндрю Пол, намекнул на возможное появление ПК-версии GTA VI в начале 2026 года
ПК для GTA VI может появиться гораздо раньше, чем ожидалось, по мнению генерального директора Corsair Gaming, Эндрю Пола. Игра GTA VI стала самой ожидаемой игрой 2025 года по версии Wccftech и других сообществ. GTA V, предшественник GTA VI, является второй самой продаваемой игрой всех времен, с продажами более чем 210 миллионов экземпляров. Take-Two Interactive, издатель и разработчик игры, недавно подтвердил, что GTA VI выйдет в осень 2025 года на PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Однако поклонникам ПК, как обычно приходится ждать портирования игры на их платформу. Например, с такими предыдущими играми, как GTA V и GTA IV, портирование занимало больше года. GTA V была выпущена на PlayStation 3 и Xbox 360 в 2013 году, но версия для ПК вышла только в 2015-м. В случае с GTA IV перерыв был короче — около семи месяцев.
Однако Эндрю Пол предложил новую перспективу. Во время отчета о прибылях компании Corsair Gaming в IV квартале 2024 года, он намекнул, что GTA VI может появиться на ПК уже в начале 2026 года. Пол заметил, что в последние годы не было игр, которые вызывали такой ажиотаж, как Fortnite или PUBG. Это означает, что люди, как правило, играют в более старые игры. Генеральный директор Corsair Gaming выразил уверенность, что для их бизнеса производства компонентов это положительное явление.
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