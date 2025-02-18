Компания Noctua, производитель процессорных кулеров и вентиляторов, объявила о задержке выпуска некоторых своих продуктов, включая модель NH-D15 G2. Обычно Noctua активно обновляет и адаптирует свои продукты для поддержки последних моделей компьютерного оборудования, чтобы удовлетворить потребности пользователей. Однако на этот раз некоторые продукты были перенесены на несколько месяцев по сравнению с первоначальным планом, отложив их выпуск со второго квартала на третий.

Среди продуктов, задержанных на выпуск, являются модели вентиляторов и кулеров. Хромаксовая версия NH-D15 G2, которая изначально планировалась к выпуску во втором квартале, теперь будет доступна лишь в третьем квартале. Также были перенесены запуски вентилятора Next-gen 120 мм, хромаксовой черной версии NF-A14x25(r) G2 и хромаксовой черной версии 120-мм вентилятора следующего поколения.

Хотя причины задержки не были конкретно указаны, она, вероятно, связана с техническими или производственными проблемами, требующими дополнительного времени для разрешения. Noctua обычно выпускает свой дорожный план продуктов в начале каждого года, чтобы предоставить клиентам обновленные продукты в течение года. Однако в этом году задержка в выпуске некоторых продуктов на несколько месяцев стала неожиданным поворотом.

