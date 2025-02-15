Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Oppo готовится представить самый тонкий в мире складной телефон Find N5
Тизер OnePlus Open 2 подтверждает наличие модернизированного шарнира для беспроблемного складывания в течение десяти лет.

Компания Oppo планирует представить Find N5 - самый тонкий складной телефон в мире, который, вероятно, будет переименован как OnePlus Open 2 на некоторых рынках. В новом тизере, компания подтверждает использование модернизированного шарнира из титанового сплава, который обеспечивает безопасное и многократное складывание. Оппо заявляет, что этот шарнир может выдержать более ста складываний в день и прослужит без проблем в течение десяти лет.

Кроме того, тизер подтверждает, что OnePlus Open 2 будет обладать сертификатом о незаметных складках. Это означает, что складки на экране складного телефона не будут заметны, что является важной характеристикой для таких устройств.

Тизер также раскрывает информацию о сертификации Oppo Find N5 на полный уровень водонепроницаемости. Оппо утверждает, что OnePlus Open 2 будет первым складным телефоном с рейтингом водонепроницаемости IPX6, IPX8 и IPX9. Таким образом, телефон будет легко выдерживать воздействие воды, горячей воды и водяных брызг.

#oppo
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Башкирии начали строить мост за 3 млрд рублей пересекающий речной массив Белая
+
Nvidia выпускает новый драйвер GeForce 572.42 WHQL добавляющий DLSS в новые игры
5
Процессоры Ryzen 5 8400F, Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F с DDR4 сравнили в играх
5
Tom's guide рассказали о лучших игровых мышах на начало 2025 года
9
В России построят завод по производству твердосплавного инструмента и технологической оснастки
+
Western Digital в следующем десятилетии предложит жёсткие диски объёмом 100 Тбайт
+
В космосе обнаружена звездная система-беглец, движущаяся со скоростью 2 миллиона километров в час
4
НАСА назначило окончательную дату спасательной миссии для застрявших на МКС астронавтов
3
АвтоВАЗ оценил новую Lada Iskra в базовой версии в 1,2 млн рублей
5
В Китае разработали водородную батарею с плотностью энергии 2825 Вт·ч/кг и эффективностью 99,7%
+
В Ubisoft рассказали о графических особенностях Assassin's Creed Shadows
1
CNN: Зеленский отказался от подписания соглашения с США об украинских ресурсах
1
IT-специалисты будут ежегодно подтверждать квалификацию через новую платформу
1
Некоторые ИИ-функции One UI 7 не будут доступны на старых и бюджетных смартфонах Samsung
+
SAPPHIRE Radeon RX 9070 XT NITRO+ получит скрытый разъем питания
+
Shanghai Weilai Automobile разработала новый тип самозатвердевающего алюминиевого сплава
+
NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 572.42 с поддержкой Avowed, Civilization VII и Wuthering Waves
2
Для RX 9070 XT в исполнении Red Devil от PowerColor может потребоваться БП мощностью 900 Вт
10
Days Gone Remastered анонсирована для ПК и PlayStation 5
3
Hazelight Studios исключает возможность создания лайв-сервис игр
+

Популярные статьи

Лучшие эмуляторы Nintendo Switch в 2025 году на ПК
10
Что происходит с PlayStation - увольнение Джимма Райана, Concord, закрытие игр-сервисов, ремастеры
24
Эволюция управляемого оружия: от «Краснополя» и «Excalibur» до самонаводящихся 23-мм снарядов и пуль
1
Обзор фильма ужасов "Полночь с дьяволом"
2
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка на примере игры Control и программы Blender
+

Сейчас обсуждают

Маэстро
11:24
особенно в пивняке хорошо, когда тебя там нет
Зеленский сообщил о планах удвоить численность ВСУ в случае отказа приглашать Украину в НАТО
Хамзат Ингуш
11:24
у тебя типичное ватное мышление. ты не можеш мыслить критично
Зеленский сообщил о планах удвоить численность ВСУ в случае отказа приглашать Украину в НАТО
FelsheR12345
11:23
а где нет тебя вообще пиз*ато!
Зеленский сообщил о планах удвоить численность ВСУ в случае отказа приглашать Украину в НАТО
FelsheR12345
11:23
В тебя и так постоянно входит-выходит.
Зеленский сообщил о планах удвоить численность ВСУ в случае отказа приглашать Украину в НАТО
Хамзат Ингуш
11:22
везде хорошо где нас нет
Зеленский сообщил о планах удвоить численность ВСУ в случае отказа приглашать Украину в НАТО
Робин Гудеичь
11:22
В этом возрасте ещё как критично, ибо формируется характер, а первые экзамены вообще должны быть с пятого класса. Что прививает дисциплину и не позволяет забивать на учёбу. Так что это ты чушка тупая.
Госдума одобрила сокращение обязательных экзаменов для девятиклассников
Товарищ Ким
11:21
Именно так! Нашим встречаться с нелегитимным, просроченным президентом Укрорейха? Да это если бы Сталин, накануне взятия Берлина, повёлся на предложение о перговорах, исходящие от Гитлера. Бендеровцы...
Зеленский заявил, что из россиян он готов встретиться только с Путиным
FelsheR12345
11:21
Согласен в Северной Корее лучше.
Зеленский сообщил о планах удвоить численность ВСУ в случае отказа приглашать Украину в НАТО
Хамзат Ингуш
11:20
ну выйди с брикс.
Зеленский сообщил о планах удвоить численность ВСУ в случае отказа приглашать Украину в НАТО
Маэстро
11:19
с каких это пор ты стал за весь народ говорить? ты себя конченого алкаша и наркомана с народом не путай
Зеленский сообщил о планах удвоить численность ВСУ в случае отказа приглашать Украину в НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем