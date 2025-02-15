Тизер OnePlus Open 2 подтверждает наличие модернизированного шарнира для беспроблемного складывания в течение десяти лет.

Компания Oppo планирует представить Find N5 - самый тонкий складной телефон в мире, который, вероятно, будет переименован как OnePlus Open 2 на некоторых рынках. В новом тизере, компания подтверждает использование модернизированного шарнира из титанового сплава, который обеспечивает безопасное и многократное складывание. Оппо заявляет, что этот шарнир может выдержать более ста складываний в день и прослужит без проблем в течение десяти лет.

Кроме того, тизер подтверждает, что OnePlus Open 2 будет обладать сертификатом о незаметных складках. Это означает, что складки на экране складного телефона не будут заметны, что является важной характеристикой для таких устройств.

Тизер также раскрывает информацию о сертификации Oppo Find N5 на полный уровень водонепроницаемости. Оппо утверждает, что OnePlus Open 2 будет первым складным телефоном с рейтингом водонепроницаемости IPX6, IPX8 и IPX9. Таким образом, телефон будет легко выдерживать воздействие воды, горячей воды и водяных брызг.