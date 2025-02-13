Компания Colorful сообщила, что планирует выпустить новую материнскую плату AMD X870 в рамках своей серии CVN. Эта плата будет оснащена уникальным механизмом извлечения графического процессора (GPU), а также некоторыми другими особенностями. Colorful является партнером AMD и хотя ранее они не выпускали материнские платы X870 для сокета AM5, они готовы внести свой вклад в разработку и выпуск.

Основной особенностью этой материнской платы является механизм быстрого извлечения GPU первого поколения, который позволяет легко переключаться между различными графическими процессорами без повреждения защелки PCIe. Этот механизм имеет выделенную кнопку включения/выключения питания, что делает его очень удобным и практичным.

Недавно компания ASUS представила свой собственный механизм извлечения GPU под названием "Q-release", который также стремится облегчить процесс переключения графических процессоров. Однако, несмотря на многообещающую реализацию, у него возникли проблемы, о которых сообщают потребители. Из-за этого ASUS предлагает услуги RMA (возврат и замена) для всех моделей 800-й серии.



