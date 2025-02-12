Фотографии iPhone SE 4 от Apple были неожиданно опубликованы производителем чехлов
Производитель чехлов Spigen предоставил эксклюзивные фотографии предстоящего iPhone SE 4 от Apple. Фотографии были опубликованы на сайте Notebookcheck. Похоже, что новая модель iPhone SE 4 будет иметь сравнительно маленький 4,7-дюймовый дисплей и квадратную камеру на задней панели, подобную камере на iPhone X.
На фотографиях также видно, что iPhone SE 4 имеет кнопку Home вместе с функцией Touch ID, что отличает его от последних моделей iPhone, которые оснащены функцией Face ID и не имеют кнопки Home. Корпус iPhone SE 4 выглядит очень похожим на корпус iPhone 8 с алюминиевым каркасом и стеклянной задней панелью для беспроводной зарядки.
Неизвестно, когда Apple официально анонсирует iPhone SE 4, но судя по утечкам, новая модель может быть представлена уже в ближайшем будущем.
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