NVIDIA сокращает поставки GeForce RTX 4060.

Компания NVIDIA сократила поставки графического процессора GeForce RTX 4060 в преддверии представления модели RTX 5060. Последняя партия RTX 4060 будет отгружена в феврале, подтверждая ранее появившиеся утечки о планах компании прекратить производство RTX 4060 в первом квартале 2025 года. В результате объем поставок RTX 4060 сократился примерно на 60% по сравнению с последним кварталом 2024 года. Также в январе компания прекратила выпуск графического процессора RTX 4070, что привело к недостатку на рынке и завышенным ценам на эту модель.

Несмотря на сокращение поставок, RTX 4060 и его версия RTX 4060 Ti все еще доступны в большинстве магазинов по рекомендованной розничной цене (MSRP). GeForce RTX 4060 является бюджетной моделью в линейке Ada, продающейся по цене порядка 300 долларов, в то время как RTX 4060 Ti предлагается в двух версиях: 8 ГБ и 16 ГБ, по цене 400 и 500 долларов соответственно.

Слухи говорят, что цены на предстоящие модели RTX 5060 Ti и RTX 5060 будут немного выше, чем у их предшественников. Ожидается, что оба графических процессора сохранят 8-контактный разъем питания. Представление RTX 5060 Ti и RTX 5060 ожидается в марте.