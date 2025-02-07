Визуально V50 обладает современным дизайном с дисплеем, модулем камеры в форме таблетки и тонко закругленной задней панелью.

Компания Vivo опубликовала тизер раскрывающий информацию о своем новом смартфоне среднего класса Vivo V50. В то время как цена и дата запуска пока неизвестны, сайт предоставляет подробные данные о характеристиках и дизайне устройства. Vivo V50 имеет современный дизайн с дисплеем, модулем камеры в форме таблетки и тонко закругленной задней панелью. Смартфон оснащен тремя задними камерами разрешением в 50 МП каждая, что предвещает высокое качество фотографий. Кроме того, устройство имеет аккумулятор емкостью 6000 мАч, что является большим плюсом для тех, кто нуждается в долгой автономной работе.

Интересно, что Vivo V50 также обладает стандартом защиты IP69, что обеспечивает высокую степень влагозащиты и защиты от пыли. К сожалению, нет информации о цене и дате начала продажи Vivo V50, но ожидается, что этот смартфон будет предложен по достаточно доступной цене, учитывая его средний класс.

