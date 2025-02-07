Про-контроллеры часто считаются завышенными по цене, а их функции - излишеством для большинства геймеров.

Razer выпустила версию своего беспроводного контроллера для Xbox, Wolverine V3 Pro, в белом цвете. Данная модель контроллера признана одной из самых конкурентоспособных на рынке, благодаря своей быстроте и точности ввода. Razer Wolverine V3 Pro и проводная Wolverine V3 Tournament Edition теперь доступны в новом дизайне, чтобы удовлетворить запросы потребителей, которым внешний вид также важен.

Новая версия контроллера Wolverine V3 Pro в белом цвете может привлечь взыскательных пользователей, которые ценят качество и внешний вид своих игровых устройств.

