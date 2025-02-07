Компания Xiaomi прекратила поддержку обновлений для нескольких моделей телефонов Poco и Redmi, что делает их более уязвимыми перед вредоносным ПО. Обычно обновления Xiaomi включают как обновления Android и HyperOS для добавления новых функций, так и обновления безопасности для повышения защиты устройств. Однако отсутствие обновлений безопасности считается более серьезным, так как оно может увеличить возможность атаки и взлома смартфонов.

Список моделей, которые перестали получать обновления, включает Redmi Note 11 SE, Redmi Note 11S 5G, Redmi Note 11S, Redmi Note 11, Redmi Note 11 5G, Redmi 10C, Redmi 10 2022, Poco M4 Pro и Poco X5 Pro 5G. Эти устройства больше не будут получать обновления программного обеспечения и безопасности. Некоторые из них уже не получали новые версии операционной системы, например, Redmi Note 11 SE, который был выпущен с Android 12 и был обновлен до версий Android 13 и 14.



Пользователи, продолжающие использовать эти модели, сталкиваются с ограничениями безопасности. Однако для некоторых из них возможным решением может быть установка кастомных ROM, если есть совместимая версия. Это может помочь сохранить устройства в работоспособном состоянии и повысить их безопасность. Однако использование кастомных ROM имеет свои риски и, возможно, не будет поддерживаться производителем.