Компания Samsung планирует оптимизировать чипсет Exynos 2500 и представить его во второй половине 2025 года. В результате отсутствия совместной работы с Qualcomm, Samsung не смогла использовать Exynos 2500 в своей серии Galaxy S25, что привело к дополнительным расходам на приобретение Snapdragon 8 Elite. Однако компания надеется исправить ситуацию, позиционируя Exynos 2500 для своего более доступного складного смартфона, Galaxy Z Flip 7.

Техпроцесс GAA с 3-нм показал неудовлетворительную производительность, что помешало компании Samsung выпустить большее количество Exynos 2500. Однако есть предположение, что это ограничение не будет применяться к новым складным смартфонам. Информация о том, какие именно устройства будут использовать Exynos 2500, пока не разглашается.

В бенчмарке Geekbench 6 Exynos 2500 продемонстрировал низкую одноядерную и многоядерную производительность по сравнению с Snapdragon 8 Elite. Хотя эти различия могут быть незначительны в реальном использовании, Samsung должна улучшить производительность своих чипсетов и доказать их превосходство перед конкурентами.