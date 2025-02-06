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Samsung оптимизирует Exynos 2500 для будущих смартфонов

Вторая половина 2025 года станет временем, когда компания Samsung представит свой новый флагманский чипсет Exynos 2500.
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Компания Samsung планирует оптимизировать чипсет Exynos 2500 и представить его во второй половине 2025 года. В результате отсутствия совместной работы с Qualcomm, Samsung не смогла использовать Exynos 2500 в своей серии Galaxy S25, что привело к дополнительным расходам на приобретение Snapdragon 8 Elite. Однако компания надеется исправить ситуацию, позиционируя Exynos 2500 для своего более доступного складного смартфона, Galaxy Z Flip 7.

Техпроцесс GAA с 3-нм показал неудовлетворительную производительность, что помешало компании Samsung выпустить большее количество Exynos 2500. Однако есть предположение, что это ограничение не будет применяться к новым складным смартфонам. Информация о том, какие именно устройства будут использовать Exynos 2500, пока не разглашается.

В бенчмарке Geekbench 6 Exynos 2500 продемонстрировал низкую одноядерную и многоядерную производительность по сравнению с Snapdragon 8 Elite. Хотя эти различия могут быть незначительны в реальном использовании, Samsung должна улучшить производительность своих чипсетов и доказать их превосходство перед конкурентами.

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