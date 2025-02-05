RTX 5090 появится в магазинах Великобритании только через месяц
Британский ритейлер Overclockers UK сообщил о тревожной ситуации с доступностью графических процессоров Nvidia RTX 5090 и RTX 5080. Компания отметила, что все имеющиеся запасы уже распроданы, а предварительные заказы приостановлены. Тем, кто ожидает новую GeForce, придется ждать целых четыре месяца.
Виной такой ситуации являются несколько факторов. Во-первых, ограниченное предложение графических процессоров на рынке, что связано с проблемами в производстве и поставках комплектующих. В результате, спрос на данные модели значительно превышает предложение. Во-вторых, влияние скальперов, которые скупают графические процессоры в больших количествах с целью последующей перепродажи с наценкой.
Overclockers UK сообщили, что ожидают поступление новой партии RTX 5090 на склад в течение следующих 3-16 недель, а RTX 5080 - в течение следующих 2-6 недель. Однако, ситуация с точным временем поставок остается неопределенной, что затянет ожидание покупателей на несколько месяцев.
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