Известно, что компания Garmin предлагает широкий ассортимент смарт-часов, включая сравнительно доступную модель Instinct, которая представляет собой носимое устройство с довольно необычным дизайном

Компания Garmin столкнулась с проблемами в работе дисплеев своих новых смарт-часов Instinct. Владельцам этих устройств рекомендуется проверить свои часы и возможно вернуть их. Garmin Instinct - это носимое устройство с необычным дизайном, включающим две части дисплея. Большой экран отображает текст, в то время как на втором, меньшем экране отображаются определенные символы.

Несколько пользователей на Reddit сообщили о проблемах с вторым экраном меньшего размера на смарт-часах Garmin Instinct 3 (Solar). Проблемы проявляются путем смещения дисплея к центру. Хотя символы на экране все еще видны, сам дисплей имеет смещение, что может вызывать неудобства.

Однако, пока неясно, является ли эта проблема аппаратной или программной. Если это ошибка в программном обеспечении, она, вероятно, может быть исправлена путем обновления системы. К сожалению, информации о том, насколько широко распространена данная проблема, пока нет.



В свете этих проблем в работе дисплея смарт-часов Garmin Instinct, владельцам рекомендуется проверить свои устройства и обратиться к производителю для возможности возврата или замены.



