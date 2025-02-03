Фонд истории видеоигр (VGHF) - это организация, созданная для сохранения истории видеоигр, чтобы будущие поколения могли открывать, изучать и наслаждаться ими

Фонд истории видеоигр (VGHF) представил новый ресурс под названием "Цифровой архив", который является большим хранилищем материалов, связанных с видеоиграми. В архиве можно найти вышедшие из печати журналы по видеоиграм, рекламные материалы, концепт-арт, документы по разработке и интервью. Ресурс доступен онлайн и бесплатен для всех пользователей, не требуется регистрация.

Архив предлагает удобный поиск по ключевым словам, что позволяет легко найти интересующую информацию. Пользователи могут вводить названия видеоигр, консолей, разработчиков или другие соответствующие запросы, и архив выдаст список всех ресурсов, связанных с данными ключевыми словами. Например, при поиске Super Mario World будут найдены сотни журналов и других СМИ, содержащих эти слова в таком порядке.

Для оптимизации поиска, VGHF разработал собственный код оптического распознавания символов (OCR), который позволяет распознавать и сканировать текст из журналов по видеоиграм. Качество сканов очень хорошее, а благодаря OCR можно выполнять текстовый поиск в архиве. Однако, несмотря на хорошие результаты, серверы архива на данный момент несколько нестабильны.

Цифровой архив VGHF является новым ресурсом, который продолжает развиваться и пополняться. Он не ограничивается только игровыми журналами, в нем также можно найти рождественские открытки, отчеты о расходах компаний и другие интересные материалы, связанные с историей видеоигр.