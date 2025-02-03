В Galaxy S25 Ultra от Samsung и многих других флагманах для этой функции используется ультраширокоугольная камера.

По слухам, OnePlus Open 2 может обладать функцией макросъемки, которая отсутствует в других флагманских смартфонах, включая Galaxy S25 Ultra. OnePlus Open 2 представляет собой ребрендинг Oppo Find N5, который ожидается скоро выйти на рынок в Китае. После китайского дебюта Oppo Find N5 будет переименован в OnePlus Open 2 в некоторых регионах. Пока что Oppo не раскрыла основных характеристик телефона, но утечки информации указывают на наличие телеобъектива для макросъемки.

Утечка, поступившая от известного источника Smart Pikachu на платформе Weibo, указывает на то, что OnePlus Open 2 будет оснащен телескопическим датчиком, который позволит делать макроснимки. Подобная функция уже присутствует в модели Vivo X200 Pro, и снимки, сделанные с помощью телескопического датчика, отличаются высокой детализацией. В то время как другие флагманские смартфоны, такие как Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max, используют ультраширокоугольные сенсоры для макросъемки.

Преимущество телеобъектива для макросъемки заключается не только в детализации снимков, но и в возможности делать крупные планы, не приближаясь к объекту. Это может быть очень удобно в некоторых сценариях. В отличие от смартфонов с ультраширокоугольными сенсорами, которые требуют близкого подхода к объекту для макросъемки.