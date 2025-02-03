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Acer возвращается в бизнес смартфонов с двумя смартфонами начального уровня

Новые телефоны будут работать под управлением Android и продаваться под брендом Acerpure, который компания сейчас использует для бытовой техники
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Компания Acer планирует вернуться на рынок смартфонов после некоторого перерыва и представить две модели для индийского рынка. Новые устройства будут выпускаться под брендом Acerpure, который компания уже использует для своей бытовой техники. Пока неизвестно, когда точно состоится запуск этих смартфонов, но утечка информации раскрыла их внешний вид и технические характеристики. Одна модель получит название Acerone Liquid S162E4, а другая - Acerone Liquid S272E4. Обе модели будут работать на базе операционной системы Android 14.

Acerone Liquid S162E4 будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и стеклом Corning Gorilla Glass 5. Смартфон будет иметь процессор Helio P35 от MediaTek, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Камера устройства будет состоять из 16-мегапиксельного основного сенсора, 0,08-мегапиксельного дополнительного сенсора и 5-мегапиксельной фронтальной камеры. Размеры этой модели составят 165,4 x 76,9 x 8,95 мм, а вес - 179 граммов.

Acerone Liquid S272E4 будет иметь немного больший 6,7-дюймовый дисплей с теми же характеристиками по разрешению и защите. Он будет работать на базе процессора Helio G36 от MediaTek, также будет иметь 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Камера устройства будет состоять из 20-мегапиксельного основного сенсора, 0,3-мегапиксельного вторичного сенсора и 5-мегапиксельной фронтальной камеры. Размеры этой модели составят 171 x 78,6 x 8,9 мм, а вес - 200 граммов.

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