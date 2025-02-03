Пользователи робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete отправились в Reddit и YouTube, чтобы поделиться своим опытом с новым устройством, и, к несчастью, они обнаружили, что время работы аккумулятора этой модели ниже ожидаемого. Dreame X50 Ultra Complete - это один из последних роботов-пылесосов и швабр на рынке, имеющий мощность всасывания 20000 Па, двухстороннюю уборку и технологию ProLeap, позволяющую преодолевать препятствия высотой до 6 см. Это устройство было представлено на выставке CES 2025, и кроме того, его прототип был показан на IFA 2024. Однако первые пользователи сообщают о плохом времени работы аккумулятора в сравнении с предыдущими моделями.

Согласно официальной информации от Dreame, аккумулятор X50 Ultra составляет 6400 мАч и должен обеспечивать до 220 минут работы в тихом режиме, а площадь уборки на одном заряде составляет 205 м². Аккумулятор такого же размера используется в предшественнике X40 Ultra Complete, но максимальное время работы этой модели составляет 260 минут. Пользователи заметили, что разрядка аккумулятора в новой модели увеличилась более чем в два раза по сравнению со старыми моделями, например, X40 Ultra. Одно из замечаний состоит в том, что во время уборки квартиры робот-пылесос Dreame X50 Ultra Complete обычно расходует около 25% заряда аккумулятора, в то время как новая модель, работающая в режиме Clean Genius, расходует 43%. Пользователь Reddit даже посчитал, что аккумулятор разряжается на 1% за каждую минуту работы, что означает, что время работы в режиме Clean Genius составляет всего 100 минут, что меньше половины заявленного времени и ниже отраслевого стандарта.



