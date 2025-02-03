Обновление Huawei Watch GT 5 Pro принесет улучшения для автономных карт и намекнет на выход новой функции платежей NFC.

Часы Huawei Watch GT 5 Pro получили новое глобальное обновление, которое включает ряд значительных улучшений. В версии прошивки 5.0.0.130 (SP3C00M02) добавлены новые функции тренировок. В приложении Workout появились новые фитнес-классы, а также ярлык для быстрого доступа к выбранному режиму тренировки с помощью нижней кнопки на смарт-часах. Теперь режимы тренировок в приложении "Тренировки" распределяются по приоритетам в зависимости от их популярности, что делает поиск нужного режима еще более удобным. Huawei также улучшила возможность ввода текста на часах, добавив функцию голосового ввода. Эта функция доступна на китайском языке в регионах Азии, Африки, Латинской Америки и Европы.

Обновление включает улучшения для офлайн-карт. Навигационная стрелка на экране часов теперь отображает направление в реальном времени, а пользователь может переключаться между разными видами карты, ориентированными на север и вперед, нажимая на экран. Эти улучшения позволяют более удобно использовать функции навигации на часах.

Кроме того, по слухам, обновление прошивки, которое ожидается в конце февраля или начале марта, может добавить функцию бесконтактных платежей NFC. После выхода последнего обновления пользователи смогут привязать к часам карту Mastercard через приложение Huawei Health в разделе GT 5 Pro > Wallet. Однако на данный момент эти карты еще не могут быть использованы. Huawei пока не объявила официальную дату запуска функции бесконтактных платежей NFC, которая была анонсирована прошлым годом.