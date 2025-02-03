С момента анонса игры GTA 6 в декабре 2023 года фанаты с нетерпением ждут ее выхода

Фанаты Grand Theft Auto (GTA) ждут с нетерпением выхода GTA 6 и активно ищут любую новую информацию об этой игре. Несмотря на официально анонсированную дату выхода осенью 2025 года, точные даты выхода GTA 6 часто окружены слухами. В связи с этим, игроки обращаются к GTA 5, и это привело к значительному росту числа игроков за последние десять лет.

В январе, согласно данным Steam Charts, число одновременных игроков в GTA 5 превысило 129 000 человек в среднем в месяц. За исключением декабря 2023 года, это стал самым успешным месяцем для этой игры с 2020 года. Пик популярности игры в январе соперничает с лучшими результатами за этот период. Однако стоит отметить, что Steam Charts не включает статистику игры на Epic Games или консолях.

Игра продолжает привлекать игроков благодаря своему открытому игровому миру и возможности установки модов, которые часто используются в одиночной кампании. В то время как базовая игра больше не получает новых DLC, GTA Online продолжает получать регулярные обновления контента. Поскольку GTA 5 по-прежнему остается чрезвычайно успешной, разработчикам (Rockstar Games) нет необходимости торопиться с выпуском новой версии.