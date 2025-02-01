GeForce RTX 5060 будет доступна только с 8 ГБ видеопамяти.

Nvidia GeForce RTX 5060 Ti будет предлагаться в двух вариантах с разным объемом видеопамяти - 8 ГБ и 16 ГБ, в то время как обычная GeForce RTX 5060 будет доступна только с 8 ГБ видеопамяти. Информация об этом была обнаружена на сайте Евразийской экономической комиссии. Таким образом, Nvidia планирует предложить более дешевый вариант RTX 5060 Ti для пользователей, которым не требуется большой объем VRAM.

На данный момент о GeForce RTX 5060 Ti известно мало. По слухам, он будет оснащен графическим процессором GB206 на плате PG152. Предполагается, что эта видеокарта будет представлена в марте этого года вместе с аналогом без Ti. В то время AMD также планирует представить свои новые видеокарты Radeon RX 9070 XT и RX 9070.

