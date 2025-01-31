Алюминиевая твердотельная батарея сохраняет 99% емкости после 10 000 циклов зарядки
Недавнее исследование показало, что алюминиевая твердотельная батарея обладает уникальными характеристиками, которые делают ее одной из самых прочных и долговечных батарей на рынке. После 10000 циклов зарядки эта батарея все еще сохраняет 99% своей исходной емкости, что является значительным преимуществом по сравнению с другими аккумуляторными технологиями. Кроме того, батарея показывает КПД выше 99%, что говорит о ее эффективности.
Одним из наиболее важных достоинств алюминиевой твердотельной батареи является ее стабильность и устойчивость к внешним воздействиям. Исследователи проводили различные тесты, включая прокалывание, замыкание и нагревание до 1000 °C, и они обнаружили, что батарея не проявляет никаких признаков утечки, загорания или снижения напряжения даже при экстремальных условиях. Важно отметить, что батарея сохраняла свое напряжение даже при 200°C, что делает ее идеальным выбором для применений, требующих высокой температуры.Таких результатов удалось достичь благодаря использованию алюминиево-ионной технологии и особым свойствам ее жидкого электролита, состоящего из хлорида алюминия. В отличие от других экспериментов, в которых алюминий подвергался быстрой коррозии, в этом случае материал остается стабильным, что обеспечивает долговечность и стабильность работы батареи.
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