Пока что неизвестно, каким будет дизайн и функциональность этих часов, но уже подтверждено, что будет выпущено четыре модели.

Компания Casio анонсировала новую модель часов G-Shock GAV-01, представив несколько тизеров и маркетинговых видео на китайском сайте Weibo. Пока официально не разглашается внешний вид и характеристики GAV-01, но есть информация о четырех различных цветовых вариантах модели: GAV-01-1A, GAV-01-2A, GAV-01-8A и GAV-01A-9A. Кроме того, по слухам, может быть выпущена пятая модель в рамках коллаборации или ограниченным тиражом.

В маркетинговых видео на Weibo можно увидеть нового талисмана Casio - CoolEyes. В одном из видео талисман появляется на стадионе, возможно, намекая на связь новой модели часов с игровой тематикой. Также, форма стадиона может намекать на форму безеля корпуса. Во втором ролике присутствует загадочный элемент - буква V, на которую указывает хэштег 'OpenVWorld'. Хотя неясно, что именно будет означать эта буква, некоторые предполагают, что она может обозначать слово "Virtual".

Пока компания Casio не раскрывает все детали о новой модели G-Shock GAV-01, создавая интригу к предстоящей презентации.