Dying Light сумела привлечь более 45 миллионов пользователей, которые провели в игре более 1 миллиарда часов.

Компания Techland провела серию анонсов, посвященных десятилетию франшизы Dying Light. За семь лет с момента релиза первой игры и ее сиквела, в серии сыграли более 45 миллионов пользователей, превышая ожидания разработчиков. Кроме того, игроки провели более 1 миллиарда часов в мире Dying Light.

В честь десятилетнего юбилея, разработчики запланировали четырехнедельную серию мероприятий для первой и второй игры франшизы. В первую неделю игроки Dying Light смогут насладиться HyperMode, предлагающим двойной бонус опыта. Также будет предоставлена самая большая скидка на сиквел игры, достигая 67% в зависимости от платформы и региона.

На последующих неделях оригинальная игра получит различные обновления, включая события Low Gravity, Super-Crane и Viral Rush. Игроки Dying Light 2 получат доступ к новым наградам на веб-сайте Pilgrim Outpost. В конце четвертой недели сиквел наконец-то получит долгожданный кооперативный режим Tower Raid в стиле roguelike.



