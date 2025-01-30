Компания Ubisoft закрывает свою студию в Лемингтоне, Великобритания, и увольняет 185 сотрудников, включая 100 жителей Великобритании.

Компания Ubisoft объявила о закрытии своей британской студии, расположенной в Лемингтоне, и о сокращении 185 сотрудников, 100 из которых являются жителями Великобритании. Это решение вписывается в стратегию компании по сокращению расходов и определению приоритетных проектов, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность Ubisoft. Компания также объявила о сокращении в офисах в Германии и Швеции.

Объекты сокращения включают студии Ubisoft в Дюссельдорфе, Стокгольме и Ньюкасле. По заявлению представителя Ubisoft, сотрудникам, попавшим под сокращение, вряд ли будут предоставлены вакансии в компании, особенно учитывая нынешнюю ситуацию Ubisoft. Однако компания выразила признательность уволенным сотрудникам за их вклад и обещала поддержать их в этот переходный период.

Хотя увольнения всегда являются печальной новостью, в случае с Ubisoft данное решение было предсказуемым. Еще в прошлом году объявлялось о перестройке компании, в рамках которой было решено сократить расходы и сосредоточиться на приоритетных проектах. В свете последних событий, такое решение стало неизбежным для студии в Лемингтоне и других офисов Ubisoft.