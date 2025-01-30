Новый релиз Solus 4.7 Endurance представляет собой довольно оригинальный дистрибутив Linux с улучшенной поддержкой видеокарт и обновленным ядром.

Solus 4.7, ранее известный как Evolve OS, является дистрибутивом Linux, предназначенным для 64-битных платформ. В новом релизе Solus 4.7 Endurance были внесены несколько важных изменений. Одним из главных нововведений является улучшенная поддержка видеокарт. Кроме того, был заменен пакетный менеджер solus-sc (Solus Software Center) с поддержкой Flatpak.

В новой версии Solus 4.7 Endurance также произошло обновление ядра с версии 6.10.13 до 6.12.9. Однако для тех, кто предпочитает использовать ядро LTS, доступна возможность выбора Solus поверх 6.6.70. В будущем разработчики планируют перевести дистрибутив на ядро серии 6.12.x.



Solus предлагает четыре варианта рабочего стола: Solus Plasma, Solus Xfce-Beta, Solus GNOME и Solus Budgie. Размер образов для загрузки варьируется от 2,8 ГБ до 3,2 ГБ, а системные требования вполне разумны - от 10 ГБ дискового пространства и 4 ГБ оперативной памяти. Однако следует отметить, что Solus поддерживает только 64-битные процессоры.