Эта модель следует за предыдущими часами серии DWE-5600, включая DWE-5600HG-1, которые были выпущены в 2022 году.

Часы Casio G-Shock DWE-5600JB-1A9, разработанные в рамках сотрудничества с Джеем Бальвином, будут представлены в нескольких новых странах. На нескольких европейских сайтах Casio уже появилась страница продукта для G-Shock DWE-5600JB-1A9, на которой указаны несколько стран, включая Нидерланды, Францию и Италию. Конкретная дата запуска не была указана. Потенциальным покупателям предлагается зарегистрироваться для получения обновлений о запуске, но стоит отметить, что не всегда все обновления рассылаются.

В Европе DWE-5600JB-1A9 будет продаваться по цене 229 евро. Также известно, что DWE-5600JB-1A9JR скоро появится на рынке Японии, примерно в феврале. Возможно, запуск состоится уже 1 февраля, хотя точная дата пока не была сообщена. В настоящее время модель DWE5600JB1A9 доступна для предварительного заказа на сайте Casio по цене 230 долларов США.