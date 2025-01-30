Компания Lava представила еще одного нового брата в бюджетной серии Yuva - Yuva Smart.

Индийская компания Lava представила новый смартфон Yuva Smart, который относится к начальному уровню устройств. Этот смартфон является последователем модели Yuva 2, выпущенной в декабре 2024 года. Yuva Smart обладает немного большим дисплеем и менее мощным процессором по сравнению с Yuva 2. У него имеется 6,75-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1600x720 пикселей и частотой обновления 60 Гц.

Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Unisoc 9863A, 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения до 512 ГБ с помощью карты MicroSD. Он работает на операционной системе Android 14 Go Edition. О дополнительном программном обеспечении, предоставляемом брендом, информации пока нет. Камера смартфона имеет один основной датчик с разрешением 13 МП, а также вторичный датчик искусственного интеллекта. На передней панели расположен 5-мегапиксельный фронтальный шутер для селфи и видеочатов.

Устройство имеет толщину 8,8 мм и весит 193,3 грамма. Оно оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч, что обещает длительное время автономной работы. Однако подробности о времени работы на одном заряде не были представлены. Кроме того, Yuva Smart обладает разъемом для наушников, портом USB Type-C и слотом для двух SIM-карт.