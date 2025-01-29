Утечки информации производительности RTX 5080 говорят о незначительном улучшении по сравнению с предшественником.

Утечка тестов RTX 5080 в Time Spy показывает, что он обладает небольшим превосходством над RX 7900 XTX.

Предыдущие утечки бенчмарков показывали, что RTX 5080 быстрее RTX 4080 всего на 10% и 3% в Blender и OpenCL соответственно. Однако новый результат 3DMark Time Spy показывает RTX 5080 в более выгодном свете. Согласно данным на Baidu, RTX 5080 набирает 32 701 балл Time Spy Graphics. Это на 18,5% и 15% выше, чем RTX 4080 и RTX 4080 Super соответственно.

Хотя RTX 5080 опережает RTX 4080 и RTX 4080 Super в тесте 3DMark, он на 10% медленнее, чем RTX 4090. В то же время, RX 7900 XTX от AMD набирает всего на 4% меньше баллов, чем RTX 5080. Более того, RX 7900 XTX доступен для покупки по цене менее чем 950 долларов. В связи с этим, при ограниченных поставках RTX 5080 и возможности приобрести его по стартовой цене MSRP в 999 долларов, его покупка может быть затруднена. Однако, если учесть функции DLSS 4 и Multi Frame Generation, RTX 5080 становится более привлекательным вариантом.