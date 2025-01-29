Список изменений включает две новые функции: BeaconLink и Touch to Share.

Компания OnePlus выпустила обновление программного обеспечения OxygenOS 15.0.0.500 для телефона OnePlus 12R. Новая версия доступна в регионах IN/EU/GLO/NA и предлагает несколько новых функций. Одной из главных новых возможностей является BeaconLink, позволяющая пользователям совершать звонки без подключения к сотовой сети или Wi-Fi. Однако оба участника звонка должны использовать совместимые телефоны, и радиус действия этой функции составляет менее 500 метров. Это может быть полезно в перегруженных местах с плохим сигналом сотовой связи. BeaconLink также доступна на некоторых телефонах Oppo.

Кроме того, обновление включает функцию Touch to Share, которая позволяет OnePlus 12R обмениваться файлами и фотографиями с устройствами на базе iOS. Компания также заявляет, что обновление улучшает стабильность системы и включает обновление безопасности Android от января 2025 года для повышения уровня защиты от угроз безопасности.